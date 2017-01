Familiendrama mit 6 Toten: Urnen nicht beigesetzt

Wir erinnern uns an die wohl schockierendste Bluttat des vergangenen Jahres. Martina R. (35) richtete ihre drei Kinder, den eigenen Bruder und ihre Mutter im Schlaf hin. Bevor sie sich selbst tötete, lebte die Baumarktangestellte noch neben ihren Opfern, die bis heute nicht in Frieden ruhen können. Ein Begräbnis kam nicht infrage, die Familie war ohne Glaubensbekenntnis. Nach langem Hin und Her entschied die Gemeinde, die sechs Opfer verbrennen zu lassen. Kostenpunkt: 4200 Euro.

In diesem Haus erschoss Martina R. fünf Menschen und sich selbst. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER, Privat

Beisetzung in Depot am Zentralfriedhof wäre möglich

Doch weder der Onkel der Mörderin noch der Vater des erschossenen sechsjährigen Mädchens und der beiden Söhne (sieben bzw. neun Jahre alt) haben sich bis dato bereit erklärt, den letzten Akt der Tragödie in welcher Form auch immer zu Ende zu bringen. Sprich, die sechs Urnen beizusetzen. "Wir haben den Hinterbliebenen angeboten, ein Grab in Böheimkirchen zur Verfügung zu stellen", sagt Bürgermeister Johann Hell. Es gebe aber auch die Überlegung einer Beisetzung in einem Depot auf dem Wiener Zentralfriedhof. Was bleibt, ist die Frage: Sollen Täterin und Opfer in einem gemeinsamen Grab enden?

Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

"Horrorhaus nahezu unverkäuflich"

Im makabren Streit um die sechs Urnen ist jetzt ein Rechtsanwalt am Zug, der auch die Verlassenschaft regeln soll - ein Gewaltakt. "Das Horrorhaus ist nahezu unverkäuflich", sagt ein Insider, die Schuldenbelastung mit kolportierten 200.000 Euro enorm. Die Gemeinde hat ihren Part erledigt, Strom- und Wasserversorgung zum Tatort wurden gekappt.

Sandra Ramsauer, Kronen Zeitung