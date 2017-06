Falsche Deutsch- Zeugnisse an Asylwerber verkauft

"Du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen wider deinen Nächsten" lautet das 8. Gebot - in der Kurzform: "Du sollst nicht lügen". Und hätten sich der Anwalt und seine Lebensgefährtin vor allem an das "nicht falsche Zeugnis" erinnert, wäre ihnen dieser Prozess in Wien erspart geblieben. Denn sie verkauften falsche Deutsch- Zeugnisse an 52 Asylwerber.