Falsche Buddhisten- Mönche in Salzburg entlarvt

Zwei falsche buddhistische Mönche sind am Freitagnachmittag in der Stadt Salzburg festgenommen worden. Die beiden Chinesen hatten in der Getreidegasse Passanten kleine Glücksbringer, Armkettchen sowie Notizbücher gegen Spendengeld angeboten. Mindestens eine Frau dürften sie um Wechselgeld betrogen haben.