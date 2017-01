Explosionsgefahr bei Löscheinsatz in Kärnten

Als hochexplosiv entpuppte sich am Sonntag ein Löscheinsatz für neun Feuerwehren in Kärnten. Bei dem Versuch, ein Feuer in einem Wirtschaftsgebäude in der Ortschaft Zwickenberg bei Oberdrauburg zu löschen, entdeckten die Florianis Gasflaschen in der Werkstatt. Das Haus wäre beinahe in die Luft geflogen …