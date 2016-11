Explosion nach Wohnhausbrand in Tirol: Ein Toter

Gegen 19 Uhr brach laut Polizei zunächst ein Feuer in einer Wohnung des Mehrparteienhauses nahe dem Krankenhaus aus, ehe es in weiterer Folge zur Detonation kam. Die Ursache für die Explosion ist derzeit unbekannt, noch in der Nacht nahmen Brandermittler die Arbeit auf.

Foto: zeitungsfoto.at/Liebl Daniel

Elf Bewohner mit Rauchgasvergiftung

Im Parterre stießen die Feuerwehrmänner in einer durch das Feuer besonders schwer in Mitleidenschaft gezogenen Wohnung im Zuge der Löscharbeiten auf eine tote Person, deren Identität noch unklar ist. Elf Bewohner erlitten bei dem Feuer Rauchgasvergiftungen und mussten nach der Erstversorgung ins Spital eingeliefert werden. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen.