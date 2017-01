Explosion in Wien: Gasversorgung war manipuliert

Was Bekannte und Nachbarn nie anzweifelten, dürfte nun bewiesen sein: Der hauptverdächtige Mieter Anton S. (55) soll am Tag der Delogierung absichtlich Gas in seine Wohnung in Wien- Hernals strömen haben lassen. Infolgedessen kam ein Schuldloser zu Tode, zahlreiche Menschen wurden verletzt und obdachlos gemacht.