Explosion in Pizzeria: Es war Brandstiftung!

"Wir gehen definitiv von Brandlegung aus", sagte Erich Rosenbaum vom Landeskriminalamt NÖ. Einen terroristischen oder politisch motivierten Hintergrund schließt er aber aus. "Darauf gibt es keine Hinweise", sagte der Chefinspektor.

Mithilfe eines Brandmittelspürhundes und einer Analyse von Proben wurde seinen Angaben zufolge festgestellt, dass an drei Stellen Kfz- Benzin ausgeschüttet worden war.

Foto: APA/BFKDO HOLLABRUNN

Feuerwehrmänner waren bei der Explosion im Einsatz. Foto: APA/BFKDO HOLLABRUNN

Die Detonation am 13. März, ausgelöst durch Benzin- Dämpfe, hatte überaus zerstörerische Folgen: Sowohl die Pizzeria als auch das Fahrradgeschäft wurden komplett in Schutt und Asche gelegt, der Sachschaden ist enorm. Rund 20 Wohnungen im Gebäude mussten evakuiert werden, drei Familien wurden in Notquartiere gebracht. Durch die Wucht der Explosion zerbarsten zudem Scheiben von in der Nähe abgestellten Pkw und umliegenden Geschäften.