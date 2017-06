Experten glauben an starke 2,4 Prozent Wachstum

Schon bisher waren die Wirtschaftsaussichten für 2017 so gut wie lange nicht, und sie haben sich erneut gebessert: In seiner neuen Prognose hebt das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) seine Erwartungen für das Wachstum im heurigen Jahr nochmals kräftig auf 2,4 Prozent an - der höchste Wert seit 2011. Exporte und privater Konsum sind die Träger des Aufschwungs.