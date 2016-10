Experte deckt auf: Kulis "nicht Fälschungssicher"

"Ich spreche nicht nur für meine Marke, sondern auch für andere Erzeuger, deren Schreibgeräte fälschungssicher sind", betont der Ballograf- Chef. Die von ihm vertriebenen Klassiker aus nordischen Gefilden gelten als besonders dokumentensicher, und dürfen - völkerrechtlich bestätigt - wegen ihrer Tintenzusammensetzung sogar bei der Unterzeichnung für brisante Staatsakte und Verträge zur Hand genommen werden.

Auch Tintenfluss manipulierbar

Doch was an der Urne an Billig- Geräten liege, spotte jedem Demokratieverständnis. Wie recht Megeth doch hat: Denn fallweise findet das Wahlvolk sogar Bleistifte, deren Kreuzerl leicht ausradierbar sind, vor. Oder eben Kugelschreiber, deren Tintenfluss auch manipulierbar sein kann...