Ex von Skistar Dorfmeister wegen Betrugs in U- Haft

Der Ex- Freund der ehemaligen Skisportlerin Michaela Dorfmeister sitzt unter dem Verdacht des gewerbsmäßigen schweren Betruges in St. Pölten in Untersuchungshaft. Der 47- Jährige soll vor Kurzem erneut versucht haben, an Geld zu kommen. Promis sollen sich unter den Opfern des Mannes befinden. Die U- Haft wurde am Freitag wegen Tatbegehungsgefahr verhängt.