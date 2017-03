Ex- Landeshauptmann Dörfler tritt zurück

Gerhard Dörfler - Kärntner Landeshauptmann von 2008 bis 2013 - bezieht sich damit auf die neuen Vorwürfe, die im Prozess um die BZÖ- Broschüre aufgetaucht sind . "Ich brauche meine ganze Energie, um diese ungeheuerlichen und haarsträubenden Vorwürfe zu entkräften. Deshalb trete ich zurück und keinesfalls als Schuldeingeständnis." Der nunmehrige Ex- Politiker darf inhaltlich gar nichts sagen wegen des laufenden Verfahrens. Nur eines ergänzt Ex- LH Dörfler: "Ich wünsche meinem Nachfolger alles Gute."

Stefan Petzner, Harald Dobernig, Uwe Scheuch und Gerhard Dörfler (v.l.) Foto: thinkstockphotos.de, APA, krone.at-Grafik

Ortstafellösung "hat Kärnten von einer Last befreit"

Die Laufbahn Dörflers war durchaus bewegt, quasi über Nacht wurde er 2008 zum Nachfolger von Jörg Haider. Dörflers größte Leistung war unzweifelhaft die Ortstafellösung. "Das hat Kärnten von einer Last befreit." Auch die Koralmbahn und den Pyramidenkogelturm kann Dörfler auf der Haben- Seite verbuchen. Was war in der Retrospektive der schlimmste Moment? "Natürlich der Unfalltod von Jörg Haider. Das war eine Riesenherausforderung, die in der Gegenwart und viele Jahre danach verletzend wird."

Jetzt müssen die Kärntner Freiheitlichen die Nachfolge Dörflers im 61- köpfigen Bundesrat regeln. Die dortigen Mandatsträger werden von den einzelnen Parteien nominiert, von den Landtagen entsandt und sind an die Dauer der Funktionsperiode des Landtages gebunden.

Wollen Sie auf Kosten der Steuerzahler wie die Made im Speck leben? Wollen Sie nichts arbeiten, dafür viel illegales Zeug wie etwa Haschisch rauchen? Hätten Sie ganz gerne eine Dienstwohnung der Stadt Klagenfurt, die Sie keinen Cent kostet? Dann beschimpfen Sie doch die Klagenfurter als "Wassersportnazis mit Gelfrisur", die Stadt als "Stadt der Nazis und Junkies" und machen Sie einen Sauf- und Kiffurlaub im marokkanische Küstenstädtchen Essaouira. Ebenfalls auf Steuerzahlerkosten, das versteht sich natürlich.

Reisetagebuch

Auf "krone.at" hatte Kollege Richard Schmitt am Donnerstag aufgezeigt, welch Fäkal- Autorin die Klagenfurter Stadtschreiberin Stefanie Sargnagel ist . In ihrem Reisetagebuch schreibt dieses verhaltensauffällige Rotkäppchen von Spaziergängen "ohne Busenhalter vor frommen Muslimen", über die Schwierigkeiten "etwas zu kiffen zu besorgen", dass sie "nach jahrelanger Kiffabstinenz dann doch Haschisch geraucht" habe und obwohl sie und die mitreisenden Freundinnen "willig gewesen wären", hätten die Einwohner lieber "eingeraucht Uno gespielt".

Für diesen schreiberischen Schrott über den Sauf- und Kiffurlaub in Marokko gab es für Sargnagel und ihre Freundin Lydia Haider 1500 Euro als Reisestipendium vom Ministerium für Kunst und Kultur. Der Trip (in doppelter Bedeutung) stieg im Jänner, zu einer Zeit als Klagenfurter Stadtschreiberin.

Foto: instagram

Zuvor hatte diese stets rot bekappelte Dame mehrfach abkassiert. Für ihr Gestammel gab es beim Bachmannpreis 2016 den Publikumspreis von 7000 Euro und von der Stadt Klagenfurt 6000 Euro. Dem nicht genug: Für ein halbes Jahr darf die Stadtschreiberin der Landeshauptstadt kostenlos das im städtischen Eigentum befindliche "Künstleratelier" im "Künstlerhaus" bewohnen. Was bei der kiffenden und willigen Sargnagel ein Widerspruch ist.

Fritz Kimeswenger, Kronen Zeitung