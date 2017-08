Ex- FPÖ- Klubdirektor Moser kandidiert für Kurz

Moser, von 1992 bis 2002 FPÖ- Klubdirektor im Parlament, ist ein eindeutiges Lockangebot an die FPÖ- Wähler. Der ehemalige Rechnungshof- Präsident war einst über Jörg Haider zu den Freiheitlichen gekommen. FPÖ- Chef Heinz- Christian Strache hätte Moser eigentlich gern als Kandidat für die vergangene Hofburg- Wahl gehabt.

Köstinger auf Platz zwei der Bundesliste

Auf Platz zwei der ÖVP- Bundesliste kandidiert Generalsekretärin Elisabeth Köstinger. Einige Minister und vor allem jene, die einmal eine höhere Funktion in der Partei hatten, müssen nun auf die Landeslisten ausweichen.

ÖVP-Generalsekretärin Elisabeth Köstinger und ÖVP-Chef Sebastian Kurz Foto: APA/Hans Klaus Techt

Die Niederösterreich- Liste führt Innenminister Wolfgang Sobotka an, gefolgt von Maria Himmelbauer und Finanzminister Hans Jörg Schelling. Ex- Generalsekretär Werner Amon hält den zweiten Platz in der Steiermark, Ex- Landwirtschaftsminister Nikolaus Berlakovich im Burgenland.

Kronen Zeitung