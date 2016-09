Ex- Ehefrau: "Alen lügt. Er ist ein Schauspieler!"

Alen R., der Schauspieler - dieses Thema zieht sich inzwischen durch den ganzen Prozess. Auch Elena R. (23), die vier Jahre mit Alen verheiratet war, beschreibt ihn so. Diese vier Jahre waren für die zierliche Frau die Hölle, sagt sie: "Ich habe meine Eltern erstmals wiedergesehen, als ich im Frauenhaus war." Sie habe hier ohne Visum gelebt, großteils eingesperrt ins Haus der Schwiegereltern südlich von Graz. "Auch zu den Kindern war er nicht liebevoll."

Alen R. sitzt im weißen Anzug auf der Anklagebank Foto: APA/ERWIN SCHERIAU/APA-POOL

"Er zwang mich Burka zu tragen"

"Was hat Ihr Ex- Mann für eine Religion?", will der Richter wissen. "Er ist Moslem", sagt die Frau, doch nur einmal habe er ihres Wissens eine Moschee besucht. "Er zwang mich aber, Kopftuch und Burka zu tragen, und wollte mit mehreren Frauen leben", behauptet Elena R. Mit den Vorwürfen seiner Frau konfrontiert, "erwacht" Alen R. kurzzeitig aus seiner Lethargie: "Stimmt alles nicht", gibt er zu Protokoll.

Ihr Ex- Mann pflanzte angeblich selbst im Haus seiner Eltern Cannabis an. Je mehr der Konsum stieg, desto gewalttätiger wurde er. Ihrer Aussage nach soll er auch, wenn er im Bus oder in der Straßenbahn unterwegs war, eine Machete bei sich getragen haben. "Warum?", fragt Richter Andreas Rom. "Ich habe mich nicht zu fragen getraut", schluchzt die Frau: "Dann hat er mich meist geschlagen."

Anzeigen nach Schüssen aus dem Fenster

Probleme in der Nachbarschaft dürfte es oft gegeben haben. "Er hat aus dem Fenster geschossen, da gab es mehrmals Anzeigen", sagt die Frau. "Wovon hat die Familie gelebt?", will der Richter wissen. Elena R.: "Von der Kinderbeihilfe." Die Aufmachung ihres Ex- Mannes vor Gericht versteht die Zeugin nicht: "Er hatte nie einen weißen Anzug an, selbst bei der Hochzeit trug er einen dunklen."

"Blickdiagnose" in Sonderanstalt

In der Folge werden mehrere Ärzte aus der Sonderanstalt Göllersdorf (Niederösterreich) befragt. Hier war Alen R. seit Juni untergebracht. Er bekam jene Medikamente weiter, die ihm in der Grazer Psychiatrie verschrieben worden waren. Eine "Blickdiagnose" habe ergeben: "Das ist ein chronisch psychotisch erkrankter Mensch." Doch endgültig war der Befund nicht, die Ärzte sprachen stets nur von einer Verdachtslage. Alen R. wurde in der Wohnstation untergebracht, mit Physio- und Musiktherapie.

Die Sonderanstalt Göllersdorf in Niederösterreich Foto: Gerhard Bartel

"Dachte, mein Mann und mein Kind sind tot"

Es war eine Situation, wie sie an Dramatik nicht zu überbieten war. Manuela Leitner (47) schilderte, was sie in jenen Minuten und Stunden erleben musste, nachdem der Amokfahrer ihren Ehemann Helmut (62) und den neunjährigen Sohn Philipp überrollt hatte. "Ich dachte, mein Mann und mein Sohn sind tot. Mein Mann lag in einer großen Blutlache, bei Philipp war das Fahrrad um ihn herumgewickelt."

Manuela und Helmut Leitner Foto: Peter Grotter

Beide wurden in Spitäler gebracht, doch dass der Ehemann überlebt hatte, erfuhr die Frau erst Stunden später. Helmut Leitner schildert dann die entscheidenden Sekunden: "Das Auto kam auf uns zu, der Motor hat aufgeheult. Er hat Vollgas gegeben, die Räder waren in der Luft." Der Berufspilot hat allein am rechten Fuß 18 Brüche erlitten. Auch der Sohn wurde schwer verletzt. Weitere Operationen werden wohl noch notwendig sein.

Am Mittwoch sind die Psychiater Walzl und Müller am Wort, danach trägt die Psychologin ihr Gutachten vor. Möglicherweise könnte es in den Abendstunden bereits ein Urteil geben.