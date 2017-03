Ex- Blizzard "Stella" bringt verregnetes Wochenende

Mit viel Sonnenschein klettern am Freitag die Temperaturen am Nachmittag verbreitet auf 14 bis 21 Grad. Vereinzelt sind sogar 22 Grad möglich. Am Nachmittag verdichten sich die Wolken und bringen mit auffrischendem Westwind teils kräftige Regenschauer für den größten Teil Österreichs. Damit beginnt es abzukühlen, die Schneefallgrenze sinkt allmählich auf 1500 bis 1200 Meter.

Ex- Blizzard "Stella" schickt uns Regen am Wochenende

Das Wochenende verläuft verbreitet nass. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag regnet es in weiten Teilen Österreichs, dazu weht starker Westwind. Auf den Bergen muss man oberhalb von 1500 bis 1900 Metern mit großen Neuschneemengen von 40 bis 70 Zentimetern rechnen.

Von Touren im freien Gelände sei abzuraten, da sich durch Neuschnee und Sturm die Lawinengefahr erhöht, so UBIMET- Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. Die Temperaturen kommen dabei nicht mehr über fünf bis zehn Grad hinaus. Südlich der Linie Lienz- Klagenfurt sowie in der Südweststeiermark kann es mitunter trocken bleiben, die Sonne zeigt sich dennoch auch hier nur selten.

Frühlingshafter Wochenbeginn

​Überall deutlich trockener beginnt die neue Arbeitswoche und auch der Frühling kehrt, was die Temperaturen betrifft, langsam wieder zurück. Die Nachmittagswerte liegen meist bei elf bis 20 Grad, im Tiroler Oberinntal sind sogar bis zu 22 Grad möglich.