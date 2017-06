Europäischer Haftbefehl gegen Alessias Vater

Knalleffekt im Fall der kleinen Alessia , die im Februar in Linz im Alter von nur drei Monaten an schweren Gehirnverletzungen starb: Ein neues Gutachten erhärtet den Verdacht gegen den Vater des Mädchens - er wird nun per europäischem Haftbefehl gesucht. Es besteht der Verdacht, dass sich der Mann nach Osteuropa abgesetzt hat.