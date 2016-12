"Europa wird jetzt mehr denn je zusammenhalten"

Ein Lastwagen ist am Montagabend bei einem Berliner Weihnachtsmarkt in eine Menschenmenge gerast - es gab mindestens neun Tote und rund 50 teils schwer Verletzte. Der Lkw fuhr auf einem Gehweg ungebremst in die Menge. Die Polizei erklärte, es gebe ein verheerendes Bild vor Ort und geht von einem Terroranschlag aus. Hier finden Sie die wichtigsten Reaktionen auf den Terrorakt in der deutschen Hauptstadt.