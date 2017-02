Eurofighter: Strache fordert Einsicht in Anzeige

Die FPÖ zeigt Bereitschaft zur Einsetzung eines Eurofighter- Untersuchungsausschusses und hofft dabei auf einen Mehrheitsbeschluss im Nationalrat. Klubobmann Heinz- Christian Strache will allerdings neue Sachverhalte erfahren und forderte am Dienstag bei einer Pressekonferenz Einsicht in die von der Republik erstattete Anzeige. Zudem sollten auch andere Beschaffungen im Ausschuss beleuchtet werden.