Eurofighter nun Fall für Nationalen Sicherheitsrat

F PÖ-

Heinz-

2007 landete der erste Eurofighter in Zeltweg. Foto: APA

ChefChristian Strache hatte die Vorlage der Anzeige als Bedingung für die Einsetzung eines neuen Untersuchungsausschusses zur Eurofighter- Affäre genannt. "Im Zuge des Nationalen Sicherheitsrates werden die Mitglieder des Gremiums vollumfänglich informiert", kündigte Kern nun an. Der genaue Termin für die Sitzung des Sicherheitsrats ist noch nicht bekannt.

Der Sicherheitsrat ist ein vertrauliches Beratungsgremium der Regierung in Angelegenheiten der Außen- , Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Vertreten sind neben den zuständigen Regierungsmitgliedern auch Vertreter aller im Hauptausschuss des Nationalrats vertretenen Parteien - also auch von FPÖ und Grünen, die gemeinsam einen neuen U- Ausschuss einrichten könnten.

Einberufung auf Ersuchen von Doskozil

Die Einberufung der Sitzung erfolgt laut Kern auf Ersuchen von Doskozil. "Ich möchte dem dringenden Wunsch nach Detailinformationen zur Strafanzeige und dem Vergleich aus 2007 sehr gerne nachkommen und werde daher diesem hochrangigen Gremium die diesbezüglichen Unterlagen vorlegen", sagte der Verteidigungsminister am Donnerstag.

Eurofighter-Taskforce-Leiter Hans Hamberger und Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil Foto: APA/ERWIN SCHERIAU, BF/Pusch

Außerdem betonte der Minister, bereits am 16. Februar vor der öffentlichen Ankündigung die Wehrsprecher aller Parteien über die geplante Anzeige gegen Airbus informiert zu haben. Die ÖVP hatte zuvor Kritik an der Informationspolitik des SP- Ministers geübt.

Für die Einberufung des Sicherheitsrates gab es am Donnerstag aber Lob von ÖVP- Generalsekretär Werner Amon, der von einem ersten Schritt in die richtige Richtung sprach. "Es ist höchste Zeit, dass der Darabos- Deal und die Strafanzeige des Verteidigungsminister gegen die Airbus- Unternehmen offengelegt werden", so Amon, der auch Sicherheitssprecher seiner Partei ist.

Video: Doskozil präsentiert Eurofighter- Anzeige

Video: APA

Hofer rechnet mit Eurofighter- U- Ausschuss

Der Dritte Nationalratspräsident, Norbert Hofer von der FPÖ, geht unterdessen davon aus, dass ein neuer Eurofighter- Untersuchungsausschuss kommt. Diese Einschätzung vertrat er nach einem Gespräch mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf entsprechende Journalistenfragen. Voraussetzung sei, dass den Fraktionen alle relevanten Unterlagen zur Verfügung gestellt werden und dass neue Fakten auf den Tisch kämen. Dies hatte zuletzt auch FPÖ- Chef Heinz Christian Strache als Bedingung für einen neuen Eurofighter- U-Ausschuss genannt.

Das Team Stronach will einem U- Ausschuss nur dann zustimmen, wenn es neue Erkenntnisse gibt. Es sei daher abzuwarten, welche Informationen der Nationale Sicherheitsrat bringt, meinte Team Stronach- Klubobmann Robert Lugar. Bei Kosten von rund fünf Millionen Euro für einen U- Ausschuss müsse vorher geprüft werden, ob die zu erwartenden Ergebnisse etwas für den Steuerzahler bringen.