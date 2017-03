Eurofighter: Half Magna- Manager bei Geldwäsche?

Hubert Hödl war von 1998 bis 2013 für Magna- Steyr tätig, zuletzt als Vorstand von Magna Europe, Officer von Magna International sowie im Vorstand von Magna- Steyr als Verantwortlicher für Vertrieb und Marketing. Der gelernte Maschinenbau- Ingenieur war vom damaligen Magna- Topmanager Siegfried Wolf angeheuert worden.

Jetzt taucht Hödls Name im Zusammenhang mit den Eurofighter- Gegengeschäften von Magna auf. Es geht um dubiose Geldflüsse und mögliche Provisionszahlungen. 1,3 Millionen Euro sollen bei einer Firma gelandet sein, die über einen Treuhänder im Eigentum des früheren Magna- Managers stand, berichtete das Nachrichtenmagazin "News". Außerdem sollen rund 5,5 Millionen Euro an eine Briefkastenfirma auf Zypern geflossen sein, hinter der über eine Stiftung in Liechtenstein ebenfalls Hödl gestanden sein soll.

Hubert Hödl (li.) bei einem Besuch des damaligen Bundeskanzlers Werner Faymann im Magna-Werk Lannach Foto: APA/ELMAR GUBISCH

Londoner Briefkastenfirma im Zentrum der Ermittlungen

Im Zentrum der Ermittlungen steht auch die Londoner Briefkastenfirma Vector, die sich um die Abwicklung der Eurofighter- Gegengeschäfte kümmern sollte. Über sie sollen die Gelder an Hödl geflossen sein, berichtete Ö1 am Mittwoch. Insgesamt hatte das Wirtschaftsministerium seinerzeit rund 300 Millionen Euro für rund 50 Magna- Gegengeschäfte lockergemacht, nachdem sich Hödl und Wolf gemeinsam mit dem EADS- Miteigentümer Daimler- Chrysler für einen Ankauf der Eurofighter eingesetzt hatten.

Magna- Chef Frank Stronach hatte immer wieder öffentlich bestritten, dass sein Unternehmen von dem Eurofighter- Kauf profitiert hatte. So erklärte er 2012 in der "ZiB 2": "Das Magna- Management, insbesondere Herr Wolf, haben immer im besten Sinne für Österreich gehandelt."

