Eurofighter: Ganzer Vertrag und starke Kampfansage

Der Vergleichstext mit der Eurofighter Jagdflugzeug GmbH, der nun auch den 61 Mitgliedern des Nationalen Sicherheitsrats vorgelegt werden soll, ist tatsächlich brisant: So wird darin - die "Krone" berichtete exklusiv im August 2016 - die Einstellung des ersten Eurofighter- U-Ausschusses terminlich festgelegt, obwohl dazu dem Verteidigungsminister jede Kompetenz fehlte.

Und für die Österreicher noch viel schlimmer: Im 3. Punkt des Vergleichs vom Juni 2007 verzichtet die Republik auf das Recht eines Rücktritts vom Kaufvertrag. Darunter unterschrieben haben der damalige Verteidigungsminister Darabos und Eurofighter- Vorstand Aloysius Rauen (siehe Faksimile unten). Fazit: Es wurden weniger und dazu veraltete, gebrauchte Jets um 1,6 Milliarden Euro bestellt.

Ausschnitt aus dem 2007 geschlossenen Abänderungsvertrag Foto: "Krone"

Auf diesen Teil im Originalvertrag bezieht sich die Abänderung. Foto: "Krone", APA/ROBERT JAEGER

Strache: "Tatsächlich neues Futter für neuen U- Ausschuss?"

"Das ist ja alles okay, aber was gibt's tatsächlich an neuem Futter für einen U- Ausschuss?", will FPÖ- Chef Heinz- Christian Strache noch weitere Ermittlungen abwarten. Er warnt im "Krone"- Gespräch: "Wenn Verteidigungsminister (Hans Peter, Anm.) Doskozil keine Beweise für den Betrugsvorwurf vorlegen kann, machen wir uns lächerlich. Und allein für eine Ego- Politur von (Grünen- Sicherheitssprecher, Anm.) Peter Pilz stehe ich sicher nicht zur Verfügung."

"Natürlich möchte auch die FPÖ volle Aufklärung", betont Strache. Allerdings sei ihm aufgefallen: "Kaum hat SPÖ- Bundesgeschäftsführer Niedermühlbichler von Rot/Grün/NEOS geträumt, gibt's auf einmal diesen rot- grünen Paarlauf beim Eurofighter- Krimi."

