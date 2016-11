Eurofighter fliegen wieder mit Überschall

Trainingsflüge im Überschallbereich sind unumgänglich, da die realen Bedingungen in Simulatoren nicht nachempfunden werden können. Die Eurofighter erreichen dabei Geschwindigkeiten von über 1200 Stundenkilometern. Dabei kommt es zu Stoßwellen an den Flugzeugen, die am Boden als Überschallknall wahrgenommen werden, informiert das Bundesheer auf seiner Homepage.

Geflogen wird nun täglich zweimal, Ballungsräume sind "von den militärischen Einsätzen ausgenommen", so Hauptmann Andreas Zitz von der Luftraumüberwachung. Um eine etwaige Lärmbelastung so gering wie möglich zu halten, werden etwa die Beschleunigungsphasen der Eurofighter so kurz wie möglich gehalten, die Flüge werden zudem dokumentiert. Außerdem werden in der Zeit von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr sowie am Samstag und am Sonntag keine Überschallflüge durchgeführt.