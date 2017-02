Eurofighter: Auch Staatsanwaltschaft ermittelt!

Die Causa rund um die Anfang 2001 beginnende Affäre um den Kauf der Eurofighter- Abfängjäger um 1,959 Milliarden Euro kommt damit in eine neue Phase. Wie die "Krone" mehrmals berichtete, wurde am 16. Februar vom Verteidigungsministerium eine Strafanzeige wegen des Verdachts des schweren Betrugs gegen die Airbus Defence and Space GmbH (vormals EADS) und die Eurofighter- Jagdflug- GmbH eingebracht .

Republik beziffert Schaden auf 1,1 Milliarden Euro

Im nun startenden Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Wien werden die beiden UNternehmen als Beschuldigte geführt. Die Republik Österreich hat sich dieser Strafanzeige als Privatbeteiligte angeschlossen und den eingetretenen Schaden von bis zu 1,1 Milliarden Euro geltend gemacht - plus den noch nicht bezifferbaren Schaden aus den künftigen Mehraufwendungen für den Betrieb des Eurofighter, der mit einem Feststellungsbegehren abgesichert ist.

U- Ausschuss: FPÖ- Chef Strache soll geködert werden

Offen bleibt noch, ob es auch einen U- Ausschuss zur Causa Eurofighter geben wird. Mit der kompletten Veröffentlichung jenes Vergleichs, der Ex- Minister Norbert Darabos und seinen "Spar- Deal" schwer belastet, soll ein Ja der FPÖ zu einem U- Ausschuss erreicht werden.

Der Vergleichstext mit der Eurofighter Jagdflugzeug GmbH, der nun auch den 61 Mitgliedern des Nationalen Sicherheitsrats vorgelegt werden soll, ist tatsächlich brisant: So wird darin - die "Krone" berichtete exklusiv im August 2016 - die Einstellung des ersten Eurofighter- U-Ausschusses terminlich festgelegt, obwohl dazu dem Verteidigungsminister jede Kompetenz fehlte.

Und für die Österreicher noch viel schlimmer: Im 3. Punkt des Vergleichs vom Juni 2007 verzichtet die Republik auf das Recht eines Rücktritts vom Kaufvertrag. Darunter unterschrieben haben der damalige Verteidigungsminister Darabos und Eurofighter- Vorstand Aloysius Rauen (siehe Faksimile unten). Fazit: Es wurden weniger und dazu veraltete, gebrauchte Jets um 1,6 Milliarden Euro bestellt.

Strache: "Tatsächlich neues Futter für neuen U- Ausschuss?"

"Das ist ja alles okay, aber was gibt's tatsächlich an neuem Futter für einen U- Ausschuss?", will FPÖ- Chef Heinz- Christian Strache noch weitere Ermittlungen abwarten. Er warnt im "Krone"- Gespräch: "Wenn Verteidigungsminister (Hans Peter, Anm.) Doskozil keine Beweise für den Betrugsvorwurf vorlegen kann, machen wir uns lächerlich. Und allein für eine Ego- Politur von (Grünen- Sicherheitssprecher, Anm.) Peter Pilz stehe ich sicher nicht zur Verfügung."

"Natürlich möchte auch die FPÖ volle Aufklärung", betont Strache. Allerdings sei ihm aufgefallen: "Kaum hat SPÖ- Bundesgeschäftsführer Niedermühlbichler von Rot/Grün/NEOS geträumt, gibt's auf einmal diesen rot- grünen Paarlauf beim Eurofighter- Krimi."

