Eurofighter: Antrag für U- Ausschuss eingebracht

Zunächst möchten die beiden Oppositionsparteien den vom damaligen Verteidigungsminister Norbert Darabos im Jahr 2007 geschlossenen Vergleich mit der Eurofighter GmbH genauer unter die Lupe nehmen. Damals wurden unter anderem eine Reduzierung der Stückzahl von 18 auf 15 sowie Abstriche bei der Ausrüstung der Flugzeuge vereinbart. Gleichzeitig soll die Arbeit der vom Verteidigungsministerium eingesetzten Task Force "Luftraumüberwachungsflugzeug" beleuchtet werden.

Strafanzeige beziffert Schaden mit 1,1 Milliarden Euro

Im Zentrum des zweiten Untersuchungsabschnitts stehen mögliche unzulässige Geldflüsse rund um die Beschaffung der Eurofighter. Dabei geht es insbesondere um Vermittlungsgebühren oder sonstige Zahlungen an Dritte, die in den Preis eingeflossen sind. Unter anderem will man untersuchen, ob Politiker oder Beame Geld erhalten haben, ob durch Provisionen gegen Ausschreibungs- oder Vertragsbedingungen verstoßen wurde und welcher Schaden für den Bund dadurch entstanden ist. In der von Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil eingebrachten Strafanzeige gegen die Eurofighter- Lieferanten (Airbus Defence and Space GmbH und Eurofighter- Jagdflugzeuge- GmbH) wird ein Schaden von bis zu 1,1 Milliarden Euro geltend gemacht.

Foto: Sepp Pail, APA/HANS PUNZ

Der "Informationslage bei Vertragsabschluss" ist der dritte Untersuchungsabschnitt des Verlangens gewidmet. FPÖ und Grüne erwarten sich etwa Aufklärung darüber, inwieweit die Entscheidungsträger und zuständigen Bediensteten über die wesentlichen Inhalte des Kaufvertrags, die Leistungsfähigkeit der Flugzeuge, die Betriebs- und Wartungskosten sowie die Lieferfähigkeit des Herstellers informiert waren. Und zwar nicht nur konkret bei Vertragsabschluss, sondern auch bei den späteren Vergleichsverhandlungen und bei der Abnahme der gelieferten Flugzeuge.

Ministerien versprechen ungeschwärzte Akten

Schließlich wollen die beiden Oppositionsparteien prüfen, ob die damalige Bundesregierung dem ersten Eurofighter- Untersuchungsausschuss, der im Oktober 2006 eingesetzt wurde und bis Anfang Juli 2007 tagte, Informationen bzw. Akten vorenthalten hat. Das Verteidgungs- und das Wirtschaftsministerium haben zugesagt, den Ausschuss- Mitgliedern alle Dokumente ungeschwärt zukommen zu lassen. Justizminister Wolfgang Brandstetter hatte bereits im Februar betont, ebenfalls alles Akten ungeschwärzt zur Verfügung stellen zu wollen, um den "Eurofighter- Krimi" zu lösen.