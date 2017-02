EU straft Salzburg wegen falscher Schuldenangaben

Der Kommissionsvorschlag für diese Sanktion muss vom Rat - also den EU- Staaten - angenommen werden. Die Brüsseler Behörde erklärte, die "falsche Darstellung" habe dazu geführt, "dass das Defizit und der Schuldenstand Österreichs im Zeitraum 2008 bis 2012 in den statistischen Datenmeldungen an Eurostat von 2012 und 2013 falsch dargestellt wurden". Seit der Berichtigung im April 2014 würden die Angaben Österreichs zum Defizit- und Schuldenstand wieder ohne Vorbehalte von Eurostat veröffentlicht, so die Kommission.

Im Mai des Vorjahres hatte die EU- Kommission bereits eine formelle Untersuchung wegen "möglicher Manipulationen oder ernsthafter Nachlässigkeit" der Salzburger Budgetstatistik eingeleitet.

Auch spanische Region bereits von EU bestraft

Brüssel verwies nunmehr darauf, dass es sich um den zweiten "ernsthaften" Fall wegen des Verdachts der falschen Darstellung von Defizit- und Schuldendaten handle. Im Mai 2015 hatte die EU- Kommission nach einer ähnlichen Überprüfung bestätigt, dass die spanische autonome Region Valencia Defizitzahlen falsch gemeldet hatte. Daraufhin musste Spanien eine Geldstrafe von 18,9 Millionen Euro berappen.