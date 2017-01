Erwin Pröll geht: Eine bewegte Karriere in Bildern

Pröll wurde am 24. Dezember 1946 als "Christkind" in eine Weinbauernfamilie im niederösterreichischen Radlbrunn geboren. Die Katastralgemeinde von Ziersdorf ist bis heute sein Zuhause. Nach der Matura in Tulln und dem Präsenzdienst studierte Pröll an der Universität für Bodenkultur. Noch vor seiner Promotion als Agrarökonom wurde er 1972 in den Österreichischen Bauernbund geholt und dort bald wirtschaftspolitischer Referent.

Der ehemalige Bauernbunddirektor und ÖVP- Generalsekretär Sixtus Lanner entdeckte Prölls politisches Talent und holte ihn an seine Seite. Mit 33 Jahren wechselte Pröll in die Landesregierung. Am 22. Oktober 1992 trat er die Nachfolge von Landeshauptmann Siegfried Ludwig an. Er war bzw. ist damit der aktuell längst amtierende Landeshauptmann Österreichs, und er ist der letzte Landeshauptmann, der mit absoluter Mehrheit regiert.

Erwin Pröll im Jahr 1995 Foto: APA

Erwin Pröll kurz vor seinem 50. Geburtstag Foto: APA

"Der Herrgott hat's ganz schön gut gemeint mit mir"

Bei seinem ersten Antreten als Spitzenkandidat 1993 führte die Kandidatur des kurz zuvor gegründeten Liberalen Forums (LIF) dazu, dass die ÖVP die "Absolute" verlor. Zehn Jahre später eroberte Pröll diese mit 53,3 Prozent zurück und verteidigte sie danach erfolgreich 2008 (54,4 Prozent) und 2013 (50,8 Prozent). Diese Wahlerfolge sowie die Errichtung der Donau- Universität in Krems, der Elite- Uni IST Austria in Klosterneuburg sowie die Entwicklung des Konzert- Standortes Grafenegg nannte Pröll neben der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes als Höhepunkte seiner langjährigen Arbeit. "Der Herrgott hat's ganz schön gut mit mir gemeint", so der nun scheidende Landeshauptmann anlässlich seines 70ers.

Der damalige Bundespräsident Thomas Klestil überreicht Pröll 1997 das Große Silberne Ehrenzeichen. Foto: APA

Pröll mit der damaligen Bildungsministerin Elisabeth Gehrer im Jahr 2001 Foto: APA

Pröll beim Jahrhunderthochwasser am Marktplatz von Zöbing im Jahr 2002 Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Polit- Schwergewicht mit Reichweite bis in die Bundespolitik

Pröll galt freilich nicht nur in Niederösterreich als starker Mann. Sein Wort hatte seit Jahren auch in der ÖVP allgemein und somit auch auf dem bundespolitischen Parkett großes Gewicht. Kritik gab es immer wieder am machtpolitischen Wirken Prölls, das von manchen als autoritäres und feudales Gehabe abgetan wurde. Ein Kolumnist verpasste ihm etwa den Titel "Sultan von St. Pölten".

Pröll mit Ex-Kanzler Werner Faymann Foto: APA/Andy Wenzel/BKA

Erwin Pröll und Wiens Bürgermeister Häupl sind durch langjährige Zusammenarbeit eng verbunden. Foto: APA/BARBARA GINDL

Pröll mit dem ehemaligen ÖVP-Vizekanzler Michael Spindelegger Foto: APA/Helmut Fohringer

2005: Pröll mit seinem Neffen Josef (re.), ÖVP-Grande Andreas Khol und Ex-Minister Hubert Gorbach Foto: APA/HERBERT P.OCZERET

Pröll mit dem damaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser im Jahr 2006 Foto: APA/GUENTER R. ARTINGER

2005 erhielt Pröll vom damaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer das Große Goldene Ehrenzeichen. Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Pröll mit Kanzler Christian Kern Foto: Reinhard Holl

"Wenn man ein Landesvater sein will, muss man manchmal auch streng sein", meinte Pröll dazu in einem Interview. Zugleich fragte sich der Landeshauptmann, je älter er wurde, "ob sich manche Konflikte ausgezahlt haben". Zuletzt bekam das Bild Prölls auch wegen der Kritik an seiner Privatstiftung einige Kratzer ab. Der Landeschef wies alle Vorwürfe zurück.

Pröll mit Gattin Elisabeth Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Pröll mit Enkeln Anna Maria und Johannes sowie Gattin Elisabeth Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

"Es gibt Höheres als die Politik"

Pröll, der mit Leopold Figl und Eduard Hartmann zwei seiner Vorgänger als politische Vorbilder nennt und den Ende Oktober 2010 verstorbenen Altlandeshauptmann Andreas Maurer stets als väterlichen Freund bezeichnete, hat wiederholt betont, gern "erster Diener" des Landes zu sein. Im März soll es damit vorbei sein. Dann will sich Pröll - er ist verheiratet, hat eine Tochter, drei Söhne und mittlerweile sechs Enkelkinder - seiner Familie widmen. Denn: "Es gibt Höheres als die Politik."

Pröll mit seinem Kabarett-Double im Jahr 2011 Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Ein Rad-Trikot für Pröll anlässlich des Empfangs von Tour-de-France-Fahrer Bernhard Kohl 2008 Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Pröll mit Elchgeweih bei der Einweihung eines Elchgeheges beim Schloss Niederweiden im Jahr 2003 Foto: APA/HARALD SCHNEIDER