Erstmals wilde Wolfswelpen seit 100 Jahren

Langsam aber sicher kehren die Wölfe nach Österreich zurück. Jetzt wurden zum ersten Mal seit über 100 Jahren Jungtiere gesichtet, die in Österreich zur Welt gekommen sind. Die Wolfsbabys und ihre Familie tappten am Truppenübungsplatz Allentsteig in Niederösterreich in eine Fotofalle. Das Bundesheer zeigt sich erfreut: "Die jungen Wölfe stehen gewissermaßen unter militärischem Schutz", schmunzelt Ottokar Jindrich, oberster Naturschützer des Verteidigungsministeriums.