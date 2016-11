Erstes Schaulaufen für die Opernball- Debütanten

Von den nationalen und internationalen Paaren werden insgesamt 144 am Ball debütieren, 16 Paare stehen als Reserve bereit. "Wichtig ist der Schwung von der Hüfte aufwärts, die Schritte kann man lernen", erklärte Svabek. Auch Ausstrahlung und Auftreten zählen: "Ich merke gleich, ob ich die Paare am Parkett sehen will", so der Tanzlehrer.

Doch nicht nur die Meinung von Svabek war gefragt: In der Jury saßen neben Neo- Organisatorin Maria Großbauer unter anderem Maria Yakovleva, die Erste Solotänzerin des Wiener Staatsballetts, und der Erste Solotänzer, Mihail Sosnovschi.

Foto: APA/HANS PUNZ

"Es wird wieder ganz anders"

Svabek wird heuer neben dem Einzug zum zweiten Mal auch den Eröffnungstanz des Komitees choreografieren. Zwar herrscht vor der Pressekonferenz am 23. Jänner noch Stillschweigen, aber so viel kann gesagt werden: "Es wird wieder ganz anders."

Foto: APA/HANS PUNZ

Auch Großbauer wollte noch keine Details für ihren ersten Opernball verraten. Es werde aber Änderungen "vom Blumenschmuck bis hin zur Damenspende" geben. Mit den Vorbereitungen liegt die Organisatorin gemeinsam mit ihrem Team im Zeitplan, auch wenn der Opernball "hartes Projektmanagement" sei.