Erstes Geständnis im Salzburger Polit- Prozess

Paukenschlag beim ersten Prozesstag gegen den Salzburger Bürgermeister Heinz Schaden und weitere sechs Angeklagte: Eine davon, Monika Rathgeber, Ex- Finanzbeamtin beim Land, hat am Dienstag am Landesgericht ein Geständnis abgelegt. Von einer "politischen Weisung" sprach ihr Anwalt. Und dass sie sich nicht "am Leugnen" beteiligen wolle. Im Falle einer Verurteilung Schadens könnte es in Salzburg zu einer vorgezogenen Bürgermeister- Direktwahl kommen.