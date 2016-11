Erster Schneefall lässt Tourismus schon jubeln

Endlich ist er da. Der Winter hat uns fest im Griff - und nicht nur die westlichen Gebiete des Landes. "So wie es ausschaut, werden wir zum Saisonstart am ersten Adventwochenende sogar die Talabfahrt öffnen können", jubelt Hannes Parth, Vorstand der Ischgler Bergbahnen. In den Jahren zuvor waren die ersten ergiebigen Schneefälle erst nach Weihnachten gekommen.

In der Skiwelt Wilder Kaiser etwa werden Lifte in diesem Jahr bereits am 8. Dezember in Betrieb genommen. "Die Bedingungen sind perfekt", heißt es. Doch nicht nur der Tourismus jubelt über den frühen Wintereinbruch, sondern auch der Sporthandel. Verkaufszahlen liegen zwar noch nicht auf dem Tisch, Händler sprechen aber von einem "enormen Ansturm".

Foto: Peter Tomschi

Weniger Freude mit den frühen Schneefällen haben die Autolenker etwa in Ostösterreich: Auf der A2, der Südautobahn, in Niederösterreich zum Beispiel, waren die Rettungskräfte Samstagfrüh im Dauereinsatz. Lkw "rutschten" über die verschneite Fahrbahn, es gab zahlreiche Unfälle.

In Wien blieb der Schnee zumeist noch nicht auf den Straßen liegen. Foto: "Krone"-Leserreporter Erwin Graf