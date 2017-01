Erster Paukenschlag in Wien: Wehsely tritt ab

Die 46- Jährige war zehn Jahre lang Gesundheits- und Sozialstadträtin, davor war sie für Integration und Frauen zuständig gewesen. Die dem linken Flügel zugeordnete Politikerin galt in den vergangenen Wochen als Ablösekandidatin Nummer eins unter den Wiener SPÖ- Stadträten . Zuletzt hatten sich die Probleme in ihrem Ressort gehäuft - unter anderem mit der Kostenexplosion im Krankenhaus Nord und der Aufregung um die Gangbetten in städtischen Krankenhäusern.

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH, APA/HELMUT FOHRINGER

Wehselys Gang zu Siemens ist jedenfalls keine Premiere für eine Wiener Politikerin: So wechselte etwa Ex- Europastaatssekretärin Brigitte Ederer nach ihrem Abgang aus der Politik im Jahr 2000 zum deutschen Großkonzern, wo sie Mitglied im Vorstand wurde. Wehsely soll bei Siemens ab April "globale Wachstumsfelder in den Gesundheitsmärkten betreuen".

Machte ebenfalls bei Siemens Karriere nach der Politik: Brigitte Ederer Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Die Entscheidung, der Politik den Rücken zu kehren, habe sie schon vor Monaten getroffen, sagte Wehsely Freitagmittag. Nach 20 Jahren in der Politik sei es an der Zeit gewesen, über Veränderung nachzudenken. Der Vertrag bei Siemens sei am Donnerstag unterzeichnet worden.

"Stillstand bedeutet Rückschritt"

Ihr Motto sei stets gewesen: "Stillstand bedeutet Rückschritt und die einzige Kontinuität ist die Veränderung." Sie habe schon zu Beginn des vergangenen Jahres angefangen, darüber nachzudenken, was der nächster Schritt sei. Vor einigen Monaten sei dann das Engagement beim deutschen Konzern konkreter geworden. Bürgermeister Michael Häupl wurde laut Wehsely erst am Freitag, unmittelbar vor der Verkündung des Rücktritts, von ihr persönlich informiert. Er habe ihr versichert, dass nicht geplant gewesen sei, sie demnächst von ihrem Posten abzuberufen.

Wehsely am Freitag bei der Verkündung ihres Rücktritts Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Was passiert mit Ludwig?

Der Umbau der Wiener Stadtregierung dürfte mit Wehselys Abgang freilich noch nicht abgeschlossen sein: Freitagmittag ist Wehselys parteiinterner Widersacher, Wohnbaustadtrat Michael Ludwig, zu Häupl geladen. Bei dem Gespräch dürfte es hauptsächlich um die personelle Zukunft der Stadtpartei gehen.

Ludwig (li.) und Häupl Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Um Ludwig, der dem Realo- Flügel zugerechnet wird, war zuletzt wild spekuliert worden: Während einerseits gemunkelt wurde, dass er im Ausgleich für einen allfälligen - und mit Wehselys Rücktritt nun vollzogenen - Aderlass im linken Lager gehen müsse, wurde er andererseits als neuer Finanzstadtrat gehandelt: als Nachfolger der ebenfalls ins Gerede gekommenen Renate Brauner.

Häupl: "Vollstes Verständnis" für Wehsely- Rücktritt

Zum Wehsely- Rücktritt sagte Häupl am Freitagvormittag, er habe "vollstes Verständnis für die Entscheidung, nach 13 Jahren in der Wiener Stadtpolitik neue Herausforderungen in der Privatwirtschaft anzunehmen". "Ich bedanke mich bei Sonja Wehsely für ihre engagierte Arbeit und wünsche ihr alles Gute für ihren weiteren Weg", so Häupl weiter. Über die Nachfolge im Gesundheitsressort wird laut dem Stadtchef bei der Vorstandstagung der Wiener SPÖ kommende Woche entschieden.