Erste Stunde mit "Professor Van der Bellen"

Der designierte Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner haben sich am Freitag zu einem rund einstündigen Arbeitsgespräch getroffen. Dabei sprach der ÖVP- Obmann mit "Professor Van der Bellen", wie er den Ex- Chef der Grünen im Anschluss titulierte, über Österreichs Positionierung in der EU, wirtschaftliche Fragen und die Wissenschaftspolitik.