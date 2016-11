Erste Hochrechnung knapp nach Wahlschluss

Sowohl Christoph Hofinger (SORA) als auch Franz Sommer (ARGE Wahlen) gehen davon aus, den Wahlausgang (inklusive Briefwahl) kurz nach 17 Uhr mit einer Schwankungsbreite von einem bis 1,5 Prozent vorhersagen zu können - was freilich im Fall der Stichwahl bedeuten kann, dass man noch nicht weiß, wer Bundespräsident ist. In der vom VfGH aufgehobenen Stichwahl vom 22. Mai war der Abstand zwischen Alexander Van der Bellen (50,35 Prozent) und Norbert Hofer (49,65) sehr knapp.

Weitergabe- Verbot beeinträchtigt Arbeit der Hochrechner nicht

Das vom Verfassungsgerichtshof festgestellte Verbot für das Innenministerium, Teilergebnisse von Wahlen - wie in den vergangenen Jahrzehnten - an Medien und Forschungsinstitute weiterzugeben, beeinträchtigt die Arbeit der Hochrechner nicht wirklich. Es macht sie nur rund um 17 Uhr stressiger, wenn ihre Prognosen der breiten Öffentlichkeit mitgeteilt werden können, denn sie können ihre Modelle nicht mehr über einen längeren Zeitraum überprüfen.

Die Entscheidung, welche Variante der Hochrechnung zugrunde gelegt wird, muss nun in wenigen Minuten gefällt werden. Das Innenministerium liefert erst um 17 Uhr - und nicht schon ab dem frühen Nachmittag - die bis dahin ausgezählten Ergebnisse. Das sind bei einer Wahl mit nur zwei Kandidaten ziemlich viele: Zwischen 30 und 40 Prozent der Stimmzettel werden schon ausgewertet sein. Vorarlberg (mit dem frühen Wahlschluss 13 Uhr) war an den Wahlsonntagen im April und Mai kurz nach 15 Uhr schon ganz ausgezählt, gegen 17 Uhr war das Burgenland schon fast fertig, auch viele steirische Bezirks- und insgesamt mehr als 1000 Gemeindeergebnisse lagen schon vor.

Verschiedene Hochrechnungs- Varianten vorbereitet

All diese elektronisch übermittelten Ergebnisse auf einen Schlag in die Computerprogramme einzuspielen wird am 4. Dezember einige Minuten dauern. Dann analysieren die Hochrechner die Daten und entscheiden sich, welche der vorbereiteten Varianten zum Einsatz kommt. Dabei stehen sie (wie bei allen Wahlen) vor dem Problem, dass um 17 Uhr vorwiegend Ergebnisse aus dem ländlichen Raum vorliegen, nicht aus großen Städten wie Wien oder Graz, wo sich Van der Bellen am 22. Mai den Sieg holte. Um das Geschehen vom Land auf die Städte hochzurechnen, haben die Experten verschiedene Varianten vorbereitet.

SORA hat drei Grundmodelle, mit jeweils einer Reihe von Untervarianten. Am schwierigsten wird es, wenn Hofer am Land leicht - also einen halben Prozentpunkt - zulegt, erklärt Hofinger. Dann ist es gut möglich, dass Van der Bellens Vorsprung in den Städten nicht ausreicht, um wieder zu gewinnen. Legt Van der Bellen am Land leicht zu, wäre ihm der Wahlsieg wohl sicher - und bleibt er gleich, könnte man auch davon ausgehen.

Wirklich aussagekräftig wird die Hochrechnung, wenn - bald nach 17 Uhr - erste Grazer Sprengelergebnisse und die ersten Wiener Resultate vorliegen. Wien beginnt einheitlich um 17 Uhr mit der Auszählung, die ersten Bezirke sind gegen 18 Uhr fertig.

Briefwahlstimmen könnten Ausgang wieder spannend machen

Auch am 4. Dezember könnte freilich der Fall eintreten, dass Hofer bei den Urnenwählern Erster ist und Van der Bellen ihn mit den Briefwahlstimmen überholt - womit auch deren Auszählung am Montag wieder spannend würde. Die ARGE Wahlen hat eine eigene Hochrechnung für die Wahlkarten vorbereitet. Nach Vorliegen von zehn bis 15 Bezirksergebnissen könne man dann bereits das Endergebnis prognostizieren, so Sommer.

Grundsätzlich ist die Hochrechnung bei dieser Stichwahl eine recht einfache Übung - schließlich liegt mit dem aufgehobenen Urnengang vom 22. Mai eine fast idente Wahl zum Vergleich vor. Wesentlich schwieriger sind die Prognosen etwa bei der Nationalratswahl, wenn auch andere Kandidaten als beim vorangegangen Mal antreten und der Vergleichs- Wahlgang mehrere Jahre zurückliegt.