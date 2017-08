Erneut Mädchen (10) in Wiener Bad sexuell bedrängt

Die 30- Jährige war mit ihrer Tochter in dem öffentlichen Hallenbad im Bezirk Penzing zum Schimmen. Das Mädchen wollte laut der Tageszeitung "Heute" die Wasserrutsche benutzen und stellte sich gerade in der Schlange an, als es geschah. Ein 42- jähriger Mann soll ihr plötzlich von hinten an Kopf und Po gefasst haben.

Bademeister reagierte nicht

Das Mädchen rannt davon und holte seine Mutter zu Hilfe. Doch als diese dem Bademeister den Vorfall meldete, soll dieser laut dem Zeitungsbericht kaum reagiert und nur gemeint haben, dass eine Anzeige nichts bringe, da dann Aussage gegen Aussage stehe.

Foto: APA/BARBARA GINDL

Anzeige wegen sexueller Belästigung

Erst als die 30- Jährige mit ihrer Tochter das Bad verließ und selbst die Exekutive verständigte, wurde der verdächtige Syrer festgenommen und wegen sexueller Belästigung angezeigt. Danach wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

Achtjährige in Becken angefasst

Zuletzt war es Anfang August im Schwimmbecken des Hütteldorfer Bades zu einem ganz ähnlichen Vorfall gekommen. Ein betrunkener Rumäne (44) soll da ein achtjähriges Mädchen begrapscht haben. Der Mann wurde ebenfalls angezeigt.