Erneut Fehlalarme bei der Wiener Feuerwehr

Die Wiener Feuerwehr hat in dieser Woche erneut häufiger als üblich zu falschen Brandalarmen ausrücken müssen. Erst am Sonntag war ein Mann festgehalten worden, der beschuldigt wird, mehr als 40- mal grundlos Brandmelder ausgelöst zu haben. Es gebe weiterhin eine "auffällige Häufung dieser Fälle", so Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf am Donnerstag.