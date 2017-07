Erneut Bankomat von Unbekannten gesprengt

Zur Detonation kam es gegen 2.30 Uhr, wie die Polizei mitteilte. Vor Ort bot sich den Einsatzkräften ein Bild der Verwüstung. Im Umkreis von mehreren Metern lagen Trümmer sowie Splitter verteilt, Teile des Automaten fanden sich sogar in einem nahen Kreisverkehr.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang noch unklar, ebenso auch, ob es den Tätern gelang, die Geldkassette an sich zu nehmen. Die Ermittlungen sind im Gange.

Dritte Sprengung in drei Wochen

Es ist die mittlerweile dritte Bankomatsprengung in Eugendorf binnen drei Wochen. Bereits am 8. Juli hatten Unbekannte einen Automaten in die Luft gejagt, den Tätern war es damals aber nicht gelungen, die Geldkassette aus dem zerstörten Gerät zu ziehen. Am 20. Juli kam es zum nächsten Vorfall - hier machten die Unbekannten nur überaus geringe Beute, konnten lediglich ein paar Zehn- Euro- Scheine an sich bringen. In beiden Fällen war ein Gasgemisch in den Automaten eingeleitet und zur Explosion gebracht worden.