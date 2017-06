Ermordetes Ehepaar bei Brand in Linz entdeckt

Doppelmord mit anschließender Brandstiftung am Freitagvormittag in Linz: Im Zuge der Löscharbeiten nach einem Zimmerbrand stießen Einsatzkräfte in einer Wohnung im Stadtteil Urfahr auf ein totes älteres Ehepaar. Die beiden waren nicht im Zuge des Feuers gestorben, sondern dürften zuvor ermordet worden sein. Ein Verdächtiger - ein 50- Jähriger - stellte sich nach der Tat bei der Polizei.