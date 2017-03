"Erfahrener Arzt sollte KAV- Führung übernehmen"

"Das Verhältnis der KAV- Führungsebene zu den Mitarbeitern muss wiederhergestellt werden", beschreibt der Ärztekammer- Boss im Gespräch mit Moderator Gerhard Koller die vorrangige Aufgabe des Janßen- Nachfolgers. Es werde für die Position eine Ausschreibung geben.

"Ich trete an, um Präsident zu bleiben"

Zudem sprach Szekeres über seine Ambitionen bei der am Wochenende anstehenden Wahl zum Ärztekammerpräsidenten: "Ich trete an, um Präsident zu bleiben", gab sich Szekeres, der kürzlich seine Parteimitgliedschaft in der SPÖ zurückgelegt hatte, siegessicher. Er trete daher für das "Team Szekeres" an. Die Position als Ärztekammer- Boss sei aber ohnehin keine parteipolitische.

Ärztekammer-Boss Thomas Szekeres Foto: APA/HELMUT FOHRINGER