Entscheidet rot- blaue "Flirtshow" Hofburg- Wahl?

Die Wohlfühl- Debatte der beiden Parteichefs, die davor keine Gelegenheit ausgelassen hatten, auf die unterschiedlichen Positionen hinzuweisen, löste gewaltige Verwirrung aus. Vor allem in den Reihen der SPÖ, denn bisher hatte sich Kern doch deutlich von Strache und der FPÖ abgegrenzt.

Video: Die besten Sager von Strache und Kern

Video: ORF

Lob, Ablehnung und viel Diplomatie

Die Wiener Stadträtin Sonja Wehsely, Vertreterin des linken roten Flügels, sagte dann auch sofort, dass Rot- Blau weiterhin ein "No- Go" sei. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser übte sich in der Diplomatie: Es gebe gravierende Unterschiede, aber auch eine Kultur der Auseinandersetzung.

Lob für Kern kommt, wenig überraschend, von Burgenlands Landeshauptmann Hans Niessl, der ja bereits mit den Blauen koaliert - und die Partnerschaft mit der ÖVP offenbar am liebsten sofort kündigen würde. Niessl spricht sich dafür aus, das Thema Vermögenssteuern in den SPÖ- Kriterienkatalog aufzunehmen. Gleichzeitig ist er aber überzeugt, dass das mit den Schwarzen nicht möglich sei.

ÖVP hat Botschaft verstanden

Die ÖVP gibt sich nach außen hin schweigsam, verstanden hat man die Botschaft, dass es mehrere Optionen für eine Koalition gibt, aber sehr wohl. Im Hofburg- Wahlkampf orten Politik- Experten, dass die Kuschel- Show eher FPÖ- Kandidat Norbert Hofer genutzt hat. Alexander Van der Bellen meinte nur, dass es gut sei, wenn man miteinander diskutiere.