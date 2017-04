Entführungsattacke in Sbg: Zeugin meldete sich

Nach einem Entführungsversuch einer 27- Jährigen Sonntagfrüh in der Stadt Salzburg hat sich am Sonntagabend eine wichtige Zeugin bei der Polizei gemeldet. Die Passantin hatte die wilde Szene, die sich kurz vor 9 Uhr in der Ernest- Thun- Straße zugetragen hatte, offenbar mit ihrem Smartphone gefilmt. "Ob das Material brauchbar ist, steht noch nicht fest", sagte Polizeisprecherin Eva Wenzl am Montagvormittag.