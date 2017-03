Entführungsalarm vor Wiener Volksschule

Zum Vorfall kam es am Dienstag vor der Ganztagsvolksschule in der Irenäusgasse, wo das Geschehen von einer Lehrerin beobachtet werden konnte.

Die Schuldirektorin habe die Eltern tags darauf in einem Brief darüber informiert, berichtete oe24.at am Donnerstag. "Die Sache wurde sofort der Polizei gemeldet", heißt es in dem veröffentlichten Schreiben.

Erhöhte Aufmerksamkeit

"Ein Kind hat den Vorfall seinen Eltern erzählt, diese haben dann uns informiert", sagte Paul Eidenberger, Polizeisprecher. Der Mann habe sich verdächtig verhalten, es liege aber kein strafbarer Tatbestand vor. Bei den Pädagogen, Schülern und Eltern herrscht nun erhöhte Alarmbereitschaft. Auch die Polizei verstärkt ihre Streifentätigkeit vor Ort.