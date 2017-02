Enorme Hilfsbereitschaft für kranken Maxi (3)

Die Hilfsbereitschaft für Klein Maxi ist enorm. Der dreijährige Steirer leidet an einer Erbkrankheit und benötigt dringend passende Stammzellen. "Wenn es darum geht, Leben zu retten, ist das Heer immer sehr gerne dabei", sagt ein Sprecher des Bundesheers. Denn die Garde- Soldaten halfen mit, als am Freitag am FH Campus in Wien- Favoriten zahlreiche Stammzellenspender dem Aufruf gefolgt waren.