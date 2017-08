Enkel findet Großmutter (80) tot in ihrer Wohnung

Das Unheil nahm laut Polizei bereits am Montag seinen Lauf: Irgendwann untertags hatte die betagte Frau das Kochfeld in Betrieb genommen und vergessen auszuschalten. Auch am Abend blieben die mittlerweile sehr heißen Herdplatten offenbar unbemerkt. "Die Frau legte sich schlafen, wurde dann aber vermutlich durch Brandgeräusche und Rauch wach", berichtete Brandermittler Herbert Walch. "Dann versuchte sie, das Feuer mit einem Fleckerlteppich zu löschen, was aufgrund des Sauerstoffmangels in der Küche auch gelungen sein dürfte. Danach ging die Frau zurück ins Schlafzimmer, wo sie dann aufgefunden wurde."

Obduktion angeordnet

Die Todesursache ist unklar, eine Obduktion folgt. Die Wohnung war in Küche und Schlafzimmer stark verraucht, die Küche aber relativ wenig beschädigt. Gefunden wurde die Tote dann am Mittwochabend von einem ihrer Enkelkinder, das mit der Oma ausgemacht hatte, sie nach seinem Urlaub zu besuchen. Er hatte sie telefonisch nicht erreicht und war deshalb persönlich hingefahren.

Philipp Neuner, Kronen Zeitung