Engpass bei "alten" Parkscheinen sorgt für Ärger

Unverständnis und Unmut bei den Lenkern erregt die aktuelle Lage rund um die Parkscheine. Weil die Stadt Wien mit Jahresbeginn 2017 die Gebühren erhöht, müssen die alten Tickets umgetauscht werden. Wer aber noch bis zum Jahreswechsel in der Stadt parken will, darf auf ein Weihnachtswunder hoffen - denn alte Parkscheine gibt es oft nicht mehr.

"Ich habe zwei Stunden damit verbracht, Trafiken und Postämter abzuklappern. Schlussendlich hatte ich leider eine Strafe an der Windschutzscheibe kleben", schildert Josef K. aus dem Bezirk Tulln. Als Auskunft bekam der zweifache Familienvater zu hören: "Es gibt leider keine mehr, Sie müssen sich selbst darum kümmern!"

Fehler bei Handy- Parken

Bleibt den Wienern nur der Umstieg auf das fehleranfällige Handy- Parken. Und da gab es, welch ein Zufall, vor Kurzem eine Verteuerungspanne, bei der Lenkern die falsche (weil höhere) Summe abgebucht wurde.

Die Postpartner und Trafikanten trifft in diesem aktuellen Fall keine Schuld. "Die alten Parkscheine mussten zurückgeschickt werden und neue sind noch nicht in allen Filialen erhältlich", so eine Trafikantin. Die betroffenen Lenker haben, wie so oft, Pech gehabt - sie bleiben natürlich auf dem Schaden sitzen.

Josef Poyer, Kronen Zeitung/krone.at