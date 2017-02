Eltern erschlagen: "Alles musste ein Ende haben"

Es geschah am 3. Jänner: Gerald B. (48) tötete in einem Einfamilienhaus im niederösterreichischen Perchtoldsdorf seine pflegebedürftigen, gehörlosen Eltern. Am Mittwoch fand der Lokalaugenschein mit dem Täter statt. "Ich will selbst nicht mehr leben", sagte er zu den Justizwachebeamten.