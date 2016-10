Elefantenherde attackiert österreichische Schule

"Es waren furchtbare Szenen, die sich in unserem Schuldorf abgespielt haben", so Erfried Malle, der Obmann von SONNE International, zur "Krone". Eine Elefantenherde lief plötzlich in das Dorf.

Tiere waren auf der Suche nach Futter

Aufgrund der Abholzung der letzten Wälder und auf der Suche nach Futter steckten die Tiere ihre Köpfe durch Fenster, zerstörten dadurch die aus Lehm und Holz aufgebauten Hütten. Als die Einheimischen versuchten, die Tiere zu verscheuchen, wurden die Dickhäuter aggressiv. Die Elefanten trampelten alles nieder, was ihnen im Weg stand. Die traurige Bilanz: Sieben Opfer mussten sterben, rund 20 Schüler und Lehrer wurden teils schwer verletzt.

Die Organisation bittet jetzt um Spenden für den Wiederaufbau: SONNE International, IBAN: AT79 6000 0005 1006 1977.

SONNE-Obmann Erfried Malle bei einem früheren Besuch in Jhenaigati Foto: Hilfsorganisation SONNE