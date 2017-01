"Eiszeit" in Österreich: Zittern vor Polarkälte

Mit dem Sturmtief "Axel" ist die feuchte und eiskalte Polarluft ins Land geströmt. Die Schneewolken wurden an den Nordalpen förmlich ausgequetscht. Doch die Freude der Urlauber über die weiße Pracht wird durch die extreme Bibber- Kälte getrübt. So fallen am Samstag die Temperaturen in manchen Bergtälern auf bis zu minus 25 Grad.