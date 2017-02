"Eislady" in Angst: Von Mitinsassinnen bedroht!

Dunkelhaarig, ein Gesicht wie ein Engel - so kam Estibaliz C. 2012 in den Maßnahmenvollzug der Jusitzanstalt Schwarzau. Jetzt ist die zierliche Doppelmörderin blond, hat nichts an Attraktivität eingebüßt.

Foto: Martin Jöchl

"Neid" sehen sie und Anwalt Rudolf Mayer als Grund für die Anfeindungen der Mitinsassinnen. Zuvor sei das Verhältnis gut gewesen, doch seit klar war, dass man gemeinsam in die Außenstelle nach Garsten verlegt werde , sei es losgegangen: "Sie begannen, mich zu belächeln, die Art, wie ich gehe und spreche", erklärt "Esti" Richter Gerald Grafl, "sie begannen, mich zu beschimpfen, als Hure, als Betoniererin."

In der Haftanstalt Schwarzau gab es keine Probleme zwischen Estibaliz C. und den Mithäftlingen. Foto: Martin A. Jöchl

In der Justizanstalt Garsten kam es zu Reibereien mit Mitinsassinnen. Foto: Markus Schütz

"Sie haben gespuckt, geschrien"

Der Höhepunkt bei einer Hofrunde: "Sie haben gespuckt, geschrien, dass sie mich flachlegen werden. Und dass sie mir meine Gucci- und Prada- Sachen reinschieben werden." Dabei, sagt sie, habe sie nur billige Sachen. "Aber gewaschen und gebügelt schaut das aus, als ob es etwas Besonderes wäre."

Estibaliz C. und ihr Anwalt Rudolf Mayer Foto: Helmut Horvath

Die Angeklagten - Estibaliz C. gewichtsmäßig über- und attraktivitätsmäßig unterlegen - leugnen. "I komm bald außi, da mach i wegen der C. doch kane Probleme", sagt die eine, "die C. will ja nur in den Medien sein." Beim Urteil, 6 bzw. 8 Monate Haft, springt die andere auf, schreit und weint. "Wir berufen", ist für beide klar.

