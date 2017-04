Eisenstangen- Morde: Strafe auf neun Jahre erhöht

Die Strafe wegen Totschlags gegen einen 42- Jährigen , der im Februar 2016 in Oberösterreich ein Nachbarehepaar mit einer spitzen Eisenstange erstochen hat, ist von sieben auf neun Jahre erhöht worden. Das Oberlandesgericht Linz gab den erschwerenden Gründen in der Berufungsverhandlung am Montag mehr Gewicht.