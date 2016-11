Eisenstangen- Mord am Brunnenmarkt: Einweisung!

Maria E. querte am 4. Mai in der Früh mit einer Kollegin den Brunnenmarkt in Ottakring. Da stand unvermittelt der vorbestrafte Kenianer Francis N. mit einer Eisenstange vor ihnen, schlug auf Maria E. ein, zumindest acht Mal. Marias Kollegin konnte flüchten, die 54- Jährige selbst hatte keine Chance. Francis N. warf die Stange weg, schlenderte ruhig von dannen, bis er festgenommen wurde.

Sachverständiger Karl Dantendorfer attestierte dem Verdächtigen eine paranoide Schizophrenie: Die Wiederholungsgefahr ist groß, die Staatsanwaltschaft beantragte die Einweisung. Die Geschworenen folgten schließlich dieser Empfehlung und fällten einstimmig ihr Urteil. Der paranoid schizophrene Mann bedürfe einer dauerhaften engmaschigen Betreuung, sagte Richter Ulrich Nachtlberger.

"Genauso gefährlich wie zum Zeitpunkt der Tat"

"Er ist im Moment genauso gefährlich wie zum Zeitpunkt der Tat und würde zweifellos genauso schwere Straftaten wieder begehen", erklärte Dantendorfer. Die Tat selbst war laut dem Gutachter "nicht langfristig geplant", sondern ereignete sich "spontan, aus einer Wahnvorstellung heraus". Ob der gebürtiger Kenianer überhaupt soweit behandelt werden kann, dass sich sein Befinden irgendwann nachhaltig bessern wird, konnte der Experte nicht abschätzen: "Je länger jemand bei dieser Krankheit nicht behandelt wurde, desto schwieriger wird es." Verteidiger Richard Soyer bat um Bedenkzeit, das Urteil ist daher nicht rechtskräftig.

Dantendorfer übte auch Kritik an den Behörden. Denn der offensichtlich psychisch Kranke soll bereits vor dem gegenständlichen Geschehen laut Aktenlage zwei Frauen mit einer Eisenstange geschlagen haben, wobei die Opfer vergleichsweise glimpflich davonkamen. Der verhaltensauffälligeJährige blieb aber auf freiem Fuß. Zu der Bluttat an Maria E. wäre es möglicherweise nicht gekommen, hätten die Behörden rascher und konsequenter reagiert.

"Ich hoffe immer noch, dass Maria zur Tür reinkommt", hatte Marias Gatte nach der Tat zur "Krone" gesagt, "man begreift's halt nicht." Zur Urteilsverkündung erschien der Witwer im Großen Schwurgerichtssaal und nahm neben seinen Rechtsvertretern Platz, um den Ausgang des Strafverfahrens persönlich miterleben zu können.

