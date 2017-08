Eintritt in Klamm: Politiker blechen 94 Euro extra

Bis 2010 wurde die Steinwandklamm vom Touristenverein verwaltet. 2011 übernahm Singer die Betreuung der Klamm. Seitdem bemüht er sich um Förderungen und finanzielle Unterstützung für die Erhaltung - vergeblich. Um die Wanderwelt dennoch gesetzeskonform in Schuss halten zu können, sollen daher Politiker statt regulär vier Euro Eintritt satte 98 Euro zahlen.

Rechnungen für die Tonne

Auch für die Registrierkassenpflicht hat Singer nicht viel übrig. "Wenn man bei mir durch das Drehkreuz geht, bekommt man ohnehin schon einen Beleg. Wozu brauche ich dann eine Rechnung?" Die Kassenbons werden von Singer daher in einer Tonne mit dem Namen "Furz- Box", (Anm.: Abkürzung "Für unnötige Rechnungs- Zettel") entsorgt. Auf der Tonne prangt zusätzlich ein Foto von Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP).

Foto: Franz Singer

Für Singer gibt es für so viel unnötige Bürokratie keine logische Erklärung. "In meiner Klamm habe ich vier verschiedene Versteuerungen. Kinder zahlen nichts, daher null Prozent Steuer. Kauft jemand ein Packerl Mannerschnitten, zahlt er zehn Prozent Steuer, trinkt man ein Schnapserl, zahlt er 13 Prozent usw." Die Rechnungen selbst wurden daher ebenfalls mit einer Nachricht an die Besucher versehen:

Foto: Franz Singer

Natürlich gehe er nicht davon aus, dass sich Politiker selbst melden. "Aber wenn ich einen erkenne, zahlt er", schmunzelt er.